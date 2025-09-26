После трагических случаев в Назарбаев Университете министерство науки и высшего образования предпринимает шаги для усиления психологической поддержки в вузах страны, передает BAQ.KZ. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, министр Саясат Нурбек сообщил о создании комплексной системы помощи студентам. Она включает новые психологические службы, дополнительное обучение персонала и внедрение современных методик раннего выявления эмоциональных проблем.

Мы усилили психологические службы во всех университетах, где раньше их не было, создаём новые штатные позиции и расширяем бюджет. Кроме того, запускаем методологическое сопровождение работы психологов, чтобы они могли более эффективно выявлять риски, — отметил Нурбек.

По словам министра, в 13 вузах внедряется пилотный проект с использованием искусственного интеллекта. Студенты могут анонимно общаться с чат-ботом, который выполняет роль психолога, а полученные данные анализируются специалистами. Кроме того, обучение проходят не только психологи, но и преподаватели основных дисциплин. Это позволит им распознавать ранние признаки стресса и депрессии у студентов и направлять их к специалистам.

Саясат Нурбек подчеркнул, что такие меры помогут создать более безопасную образовательную среду и снизить риски повторения трагических случаев.

Напомним, 15 августа в Астане из окна 12-го этажа общежития Назарбаев Университета выпала 22-летняя девушка. Ранее, в июне, было обнаружено тело 24-летней студентки этого же вуза.