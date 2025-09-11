После удара по лидерам в Дохе ХАМАС не отказывается от переговоров
ХАМАС возобновит контакты с посредниками в ближайшие дни.
Несмотря на авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара — Дохе, палестинское радикальное движение решило продолжить участие в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников, передает BAQ.KZ.
Об этом 11 сентября сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники, близкие к процессу.
По данным издания, в политбюро группировки был достигнут консенсус: несмотря на потери, ХАМАС намерен добиваться выполнения своих ключевых требований, включая полное прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и гарантии по будущему управлению анклавом.
"Ожидается, что ХАМАС возобновит контакты с посредниками в ближайшие дни после стабилизации обстановки в сфере безопасности", — говорится в публикации.
Также стало известно, что руководство группировки планирует провести внутренние консультации по защищённым каналам, чтобы выработать дальнейшую стратегию переговоров.
