Несмотря на авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара — Дохе, палестинское радикальное движение решило продолжить участие в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников, передает BAQ.KZ.

Об этом 11 сентября сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники, близкие к процессу.

По данным издания, в политбюро группировки был достигнут консенсус: несмотря на потери, ХАМАС намерен добиваться выполнения своих ключевых требований, включая полное прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и гарантии по будущему управлению анклавом.

"Ожидается, что ХАМАС возобновит контакты с посредниками в ближайшие дни после стабилизации обстановки в сфере безопасности", — говорится в публикации.

Также стало известно, что руководство группировки планирует провести внутренние консультации по защищённым каналам, чтобы выработать дальнейшую стратегию переговоров.