  • 11 Сентября, 15:40

После удара по лидерам в Дохе ХАМАС не отказывается от переговоров

ХАМАС возобновит контакты с посредниками в ближайшие дни.

Сегодня, 15:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
REUTERS/Nir Elias Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
44
Фото: REUTERS/Nir Elias

Несмотря на авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара — Дохе, палестинское радикальное движение решило продолжить участие в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников, передает BAQ.KZ.

Об этом 11 сентября сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники, близкие к процессу.

По данным издания, в политбюро группировки был достигнут консенсус: несмотря на потери, ХАМАС намерен добиваться выполнения своих ключевых требований, включая полное прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и гарантии по будущему управлению анклавом.

"Ожидается, что ХАМАС возобновит контакты с посредниками в ближайшие дни после стабилизации обстановки в сфере безопасности", — говорится в публикации.

Также стало известно, что руководство группировки планирует провести внутренние консультации по защищённым каналам, чтобы выработать дальнейшую стратегию переговоров.

Самое читаемое

Наверх