После авиаударов Израиля и США в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране начался пожар, передает BAQ.KZ.

Кадры последствий атаки распространяются в средствах массовой информации и социальных сетях.

По словам очевидцев, в западной части иранской столицы были слышны сильные взрывы. Сообщается о нескольких крупных пожарах, в том числе возгорании в районе аэропорта Мехрабад.

Международный аэропорт Мехрабад считается одним из старейших и исторически значимых аэропортов Ирана. До начала 2000-х годов он был основным международным авиаузлом страны, и большая часть зарубежных рейсов выполнялась именно отсюда. Однако с ростом пассажиропотока власти приняли решение о строительстве нового аэропорта. С 2004 года значительная часть международных рейсов была перенесена в международный аэропорт имени Имама Хомейни, расположенный примерно в 30–40 километрах к югу от Тегерана.

В то же время Иран также наносит удары по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции заявил о начале новой волны атак в рамках операции «Правдивое обещание-4».