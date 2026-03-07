После ударов Израиля и США в аэропорту Тегерана вспыхнул пожар
В западной части столицы Ирана прогремели мощные взрывы.
После авиаударов Израиля и США в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране начался пожар, передает BAQ.KZ.
Кадры последствий атаки распространяются в средствах массовой информации и социальных сетях.
По словам очевидцев, в западной части иранской столицы были слышны сильные взрывы. Сообщается о нескольких крупных пожарах, в том числе возгорании в районе аэропорта Мехрабад.
Международный аэропорт Мехрабад считается одним из старейших и исторически значимых аэропортов Ирана. До начала 2000-х годов он был основным международным авиаузлом страны, и большая часть зарубежных рейсов выполнялась именно отсюда. Однако с ростом пассажиропотока власти приняли решение о строительстве нового аэропорта. С 2004 года значительная часть международных рейсов была перенесена в международный аэропорт имени Имама Хомейни, расположенный примерно в 30–40 километрах к югу от Тегерана.
В то же время Иран также наносит удары по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции заявил о начале новой волны атак в рамках операции «Правдивое обещание-4».
