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После видео с избиением детей в детсаду Астаны возбудили уголовное дело

14 Октября 2026, 08:12
АВТОР
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скриншот видео 14 Октября 2026, 08:12
14 Октября 2026, 08:12
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Фото: скриншот видео

В Астане расследуют уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних после распространения в соцсетях видео, на котором воспитательница применяет физическую силу к детям. По данным департамента полиции столицы, запись была сделана в октябре 2025 года в коррекционном детском саду.

Сотрудниками полиции установлена личность женщины, работавшей помощником воспитателя в коррекционном детском саду. Она доставлена в управление полиции. В настоящее время установлены родители пострадавших детей, - сообщили в ДП Астаны.

В полиции отметили, что сейчас проводится расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

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