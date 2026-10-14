После видео с избиением детей в детсаду Астаны возбудили уголовное дело

В Астане расследуют уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних после распространения в соцсетях видео, на котором воспитательница применяет физическую силу к детям. По данным департамента полиции столицы, запись была сделана в октябре 2025 года в коррекционном детском саду.

Сотрудниками полиции установлена личность женщины, работавшей помощником воспитателя в коррекционном детском саду. Она доставлена в управление полиции. В настоящее время установлены родители пострадавших детей, - сообщили в ДП Астаны.

В полиции отметили, что сейчас проводится расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.