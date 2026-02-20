Жильцы дома №83 в 32В микрорайоне Актау заявили о длительном отключении газоснабжения после взрыва бытового газа, произошедшего в подвальном помещении осенью прошлого года. По их словам, подача газа в квартиры не восстановлена до сих пор, в связи с чем они записали коллективное видеообращение к правоохранительным органам и местным властям, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как утверждают жители, с момента аварии газ в их квартирах отсутствует, тогда как подземная труба продолжает использоваться застройщиком для снабжения котельной и соседних жилых комплексов. Люди считают, что компания намеренно затягивает подключение, требуя от объединения собственников принять фасадные сети на баланс. По мнению жильцов, таким образом застройщик пытается снять с себя ответственность за возможные нарушения при монтаже коммуникаций и последствия происшествия.

В обращении они потребовали привлечь застройщика к ответственности за препятствование обеспечению дома коммунальными услугами, обязать его устранить неисправности за собственный счёт и восстановить подачу газа в квартиры после проверки подземных сетей. Кроме того, жители настаивают на передаче магистральных коммуникаций — газоснабжения, канализации и трансформаторных подстанций — на городской баланс в соответствии с проектными обязательствами.

Напомним, взрыв произошёл в подвале жилого комплекса «Асия». В результате пострадали пять человек: троим помощь была оказана амбулаторно, двое были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Позже специалисты повторно фиксировали утечку газа в здании. По словам одного из жильцов, с момента ввода дома в эксплуатацию это уже третий подобный случай.

Ситуация вновь привлекла внимание к вопросам безопасности при эксплуатации газового оборудования.