После взрыва и обрушения дома на Сицилии пропали без вести шесть человек

В прибрежном районе итальянской Мессины на Сицилии произошло обрушение трехэтажного жилого здания после взрыва. По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести, передает Corriere della Sera.

Здание использовалось как жилой дом, а на первом этаже располагались коммерческие помещения. Поэтому среди пропавших могут находиться как жильцы, так и посетители магазинов.

После происшествия пять человек были доставлены в университетскую клинику. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. В медицинском учреждении ввели план внутренней готовности и привлекли дополнительных специалистов из других клиник.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа из баллона во время ремонтных работ на первом этаже здания.

Место происшествия оцеплено, движение в районе перекрыто. На месте работают пожарные, спасатели, кинологи и специалисты с дронами. Они обследуют завалы в поисках возможных пострадавших.

На место также прибыл прокурор Мессины. По его словам, будет начато расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Итальянские власти регулярно проводят проверки газового оборудования в старых жилых зданиях. При этом национальная ассоциация пожарных отмечает, что более 30% зданий в стране не соответствуют современным требованиям безопасности.