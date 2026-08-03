После взрыва в Москве СМИ сообщили о возможной цели атаки

После взрыва у ресторана на Кудринской площади в Москве, который мэр Сергей Собянин назвал терактом, в российских и украинских СМИ появились сообщения о возможной цели атаки. Официально российские и украинские власти не называли, против кого она могла быть направлена. Ряд российских Telegram-каналов, а также украинские мониторинговые ресурсы утверждают, что целью мог быть командующий Воздушно-космическими силами России, генерал-полковник Александр Чайко.

По их версии, в ресторане отмечали его 55-летие. Чайко командовал российской группировкой в Сирии, а с ноября 2021 по июль 2022 года возглавлял Восточный военный округ. В этот период он также руководил наступлением российских войск на Киев. В марте 2026 года Европейский союз ввел против Чайко санкции, назвав его «самым высокопоставленным российским военным на территории Украины в начале вторжения».

В Брюсселе заявили, что он несет ответственность за действия, которые квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности. По данным издания «Важные истории», ранее имя Чайко фигурировало в отчете одной из европейских разведок как одного из российских генералов, находящихся под охраной Федеральной службы охраны. Telegram-каналы ВЧК-ОГПУ, ASTRA и ряд других также утверждают, что на мероприятии могли присутствовать высокопоставленные сотрудники ФСБ, военные, депутаты и чиновники.

Эти сведения официально не подтверждены. Ранее МВД сообщило, что в результате взрыва погибли несколько человек, десятки получили ранения. Следственный комитет расследует обстоятельства произошедшего и рассматривает несколько версий случившегося. Официальной информации о возможной цели атаки пока не поступало.