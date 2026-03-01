После взрыва, произошедшего в городе Щучинск, медицинские учреждения Akmola Region продолжают оказывать помощь пострадавшим. По информации волонтёров и медиков, для лечения раненых срочно требуется донорская кровь любой группы, передает BAQ.KZ.

Часть пострадавших была доставлена в больницы города Кокшетау, где врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. В связи с этим объявлен срочный сбор доноров.

Сдать кровь можно в Центр крови. При регистрации необходимо указать, что донация проводится для пострадавшей Динары Цуровой, а также других пациентов, находящихся на лечении после чрезвычайного происшествия.

Медики напоминают, что донорами могут стать граждане старше 18 лет с весом не менее 55 килограммов. Перед процедурой рекомендуется отказаться от жирной и молочной пищи, не употреблять алкоголь за двое суток до сдачи крови, а также не принимать обезболивающие препараты за три дня до донации.

Врачи отмечают, что потребность в донорской крови остаётся высокой — часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии и нуждается в переливаниях. Жителей региона просят откликнуться и помочь сформировать необходимый запас крови.