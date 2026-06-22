После задержания подростка в Атырау мать обратилась в МВД

Жительница Атырау Айнагуль Нарыбаева обратилась в МВД и Департамент собственной безопасности с требованием провести проверку после задержания её несовершеннолетнего сына сотрудниками полиции. По словам женщины, инцидент произошёл вечером 14 июня возле компьютерного клуба «Эльдорадо» в микрорайоне Балыкшы.

Как утверждает Нарыбаева, полицейские забрали у подростка телефон, вывели его на улицу и применили силу. По её версии, испугавшись происходящего, мальчик попытался убежать.

Не разобравшись в обстоятельствах, моего несовершеннолетнего сына положили на землю и надели наручники так, как будто задерживали опасного преступника. Это нанесло серьёзный ущерб его психологическому состоянию и человеческому достоинству, — говорится в обращении.

Женщина также оспаривает появившуюся после инцидента информацию о том, что подросток якобы напал на сотрудника полиции. По словам матери, после задержания у сына были зафиксированы телесные повреждения, что, как она утверждает, подтверждается медицинскими документами. В обращении Нарыбаева просит провести служебную проверку, изучить записи с видеорегистраторов сотрудников полиции, установить законность применения физической силы и дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.