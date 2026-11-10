После затопления Актау ДЧС предупредил о новом ухудшении погоды в регионе

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области предупредил жителей и гостей региона об ухудшении погодных условий 10 ноября. На отдельных территориях ожидаются дождь со снегом, гололёд и туман. В связи с непогодой спасатели рекомендуют без крайней необходимости не отправляться в дальние поездки и не выезжать на автомобилях по бездорожью.

Перед поездкой советуют учитывать прогноз погоды и проверить техническое состояние машины. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Предупреждение прозвучало на фоне затяжных дождей, которые уже третьи сутки идут в Мангистауской области. Особенно сложная ситуация сложилась в Актау: улицы, дворы и внутриквартальные проезды оказались затоплены.

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По данным пресс-службы акимата города, коммунальные службы работают круглосуточно. К откачке воды привлечены подразделения ДЧС, коммунальные предприятия и подрядные организации. На наиболее проблемных участках задействованы около 20 единиц спецтехники и 50–60 дорожных рабочих. За время непогоды с городских улиц откачали более 10 тысяч кубометров воды.