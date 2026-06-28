После землетрясения в Жамбылской области проверили мосты и путепроводы

После произошедшего в Жамбылской области землетрясения специалисты обследовали объекты дорожной инфраструктуры на республиканских автодорогах. По итогам проверки повреждений и нарушений в работе сооружений не выявлено.

Как сообщили дорожные службы, визуальный осмотр провели в районах, которые могли попасть в зону воздействия подземных толчков. Специалисты проверили 14 транспортных развязок, 8 железнодорожных путепроводов, 10 путепроводов для сельскохозяйственной техники, 39 мостов и 2 надземных пешеходных перехода.

Обследование охватило Меркенский, Жамбылский, Жуалынский, Байзакский, Кордайский, Мойынкумский, Шуский районы, а также район имени Турара Рыскулова.

По результатам осмотра разрушений, трещин и других дефектов на объектах не обнаружено. Движение по республиканским автомобильным дорогам осуществляется в штатном режиме.