После жалоб жителей на Атырауском НПЗ выявили превышения выбросов

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе выявили нарушения экологических требований после многочисленных жалоб жителей на качество воздуха. Материалы проверки уже направили в суд и правоохранительные органы.

Внеплановую проверку провел Департамент экологии по Атырауской области.

Одним из эпизодов стали аварийные сбросы газа на факельную установку. Они происходили 25 августа и со 2 по 7 сентября 2026 года из-за аварийных ситуаций на комбинированной установке производства серы и установке каталитического крекинга.

За эти периоды на факеле сожгли более 100 тонн газа. Экологи зафиксировали и внеплановые простои с ремонтными работами.

Проверка показала, что для отдельных технологических печей ЭЛОУ-АТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-3, а также резервуаров установки замедленного коксования не проводились расчеты выбросов и не были определены нормативы допустимых выбросов.

Инструментальный контроль выявил превышение нормативов по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота на отдельных источниках нескольких производственных объектов.

В их числе установка каталитического риформинга CCR с непрерывной регенерацией катализатора и блоком извлечения бензола, производство тепловой и электрической энергии, а также установка изомеризации легких бензинов КУГБД-2, входящая в комбинированную установку гидроочистки бензина и дизельного топлива №2.

Нарушения выявили и в работе автоматизированной системы мониторинга эмиссий. Претензии возникли и к выполнению мер по снижению выбросов от стационарных источников в периоды неблагоприятных метеоусловий.

В релизе напомнили, что по статье 759 КоАП решения о возбуждении административных дел в отношении инвесторов, включенных в соответствующий реестр, должны согласовываться с прокурором.

1 октября 2026 года такие решения были согласованы. Материалы дел направили в суд для рассмотрения и принятия решения.

Отдельно результаты проверки передали правоохранительным органам. Там должны определить, есть ли признаки уголовного правонарушения, и принять процессуальное решение.