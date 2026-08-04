Последнее солнечное затмение 2026 года произойдет 12 августа
Полную фазу явления можно будет наблюдать в ряде регионов Европы и Северной Атлантики.
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Второе и последнее солнечное затмение 2026 года состоится 12 августа.
Как сообщают зарубежные СМИ, полное затмение пройдет по полосе, которая охватит Исландию, Испанию, северо-запад Португалии и Гренландию, а также северную часть Атлантического океана.
Частичная фаза будет доступна для наблюдения на большей части территории Европы, в отдельных районах Северной Америки, в некоторых частях Тихого океана и на северо-западе Африки.
По данным обсерватории, затмение начнется в 19:34 по бакинскому времени, максимальная фаза наступит в 21:46, а завершится явление в 23:57. Общая продолжительность составит около пяти часов, при этом полная фаза продлится примерно семь минут.
На территории Азербайджана солнечное затмение наблюдаться не будет.
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