Последнее солнечное затмение 2026 года произойдет 12 августа

Второе и последнее солнечное затмение 2026 года состоится 12 августа.

Как сообщают зарубежные СМИ, полное затмение пройдет по полосе, которая охватит Исландию, Испанию, северо-запад Португалии и Гренландию, а также северную часть Атлантического океана.

Частичная фаза будет доступна для наблюдения на большей части территории Европы, в отдельных районах Северной Америки, в некоторых частях Тихого океана и на северо-западе Африки.

По данным обсерватории, затмение начнется в 19:34 по бакинскому времени, максимальная фаза наступит в 21:46, а завершится явление в 23:57. Общая продолжительность составит около пяти часов, при этом полная фаза продлится примерно семь минут.

На территории Азербайджана солнечное затмение наблюдаться не будет.



