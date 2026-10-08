Последний Ан-26 в Казахстане ушел на пенсию после 44 лет службы

В Казахстане завершил службу последний военно-транспортный самолет Ан-26. Машина, которая находилась в авиации Национальной гвардии МВД, совершила свой заключительный полет после 44 лет эксплуатации.

Самолет построили в 1981 году на Киевском авиационном заводе. Первые десять лет он служил в авиации Пограничных войск КГБ СССР и базировался на территории Казахской ССР.

Ан-26 выполнял полеты для охраны южных рубежей, перевозил военнослужащих и грузы.

После распада СССР самолет остался в Казахстане. С 1992 года он продолжил службу уже в составе авиации Национальной гвардии.

За это время Ан-26 модернизировали и привели в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации. Благодаря этому самолет мог летать как внутри Казахстана, так и в страны ближнего зарубежья.

За годы службы в Национальной гвардии Ан-26 провел в воздухе 8400 часов.

Последний полет спустя 44 года

Заключительный рейс стал особенным и для экипажа.

Подполковник Медет Сейтов летал на Ан-26 на протяжении 15 лет. Он стал последним летчиком-инструктором этого самолета в составе экипажа воинской части 3656.

После последнего полета экипаж попрощался с машиной, на которой провел значительную часть службы.

С выводом Ан-26 из эксплуатации завершилась история самолетов этого типа в военной авиации Казахстана.