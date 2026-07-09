Последний Mercedes Перизат Кайрат нашел нового владельца

Последний автомобиль, конфискованный у осужденной Перизат Кайрат, официально выбыл из ее автопарка. Электронные торги по передаче Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC завершились. Белый электромобиль 2023 года выпуска оценили в 26,3 млн тенге.

Однако на этот раз речь шла не о продаже: получить машину могли только правоохранительные и специальные государственные органы, а также отдельные государственные ведомства. Mercedes EQE стал четвертым и последним автомобилем, конфискованным по уголовному делу Перизат Кайрат. До этого Mercedes-Benz S450 и Haval H6 GT передали департаменту полиции Астаны, а Lexus LX 600 — одной из силовых структур, название которой не раскрывается.

Напомним, Перизат Кайрат приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение свыше 1,5 млрд тенге благотворительных средств. Ее мать Гайни Алашбаева получила семь лет заключения за пособничество.