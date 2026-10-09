«Результат неприемлем»: в КФФ пообещали кардинальные решения по сборной Казахстан

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Скотт Манн назвал последний результат национальной сборной неприемлемым и заявил о предстоящем комплексном анализе системы подготовки национальных команд, передает BAQ.KZ.

В обращении к болельщикам и футбольной общественности Манн подчеркнул, что Федерация понимает разочарование поклонников сборной и разделяет его.

«Последний результат для нас неприемлем. Мы не принимаем его как должное и не считаем, что национальная сборная Казахстана должна показывать такой результат», - заявил он.

По словам генерального секретаря КФФ, Федерация несёт ответственность за развитие национального футбола и решения, принимаемые в отношении сборной.

До завершения текущего цикла команде предстоят выездная игра с Молдовой и матч со Словакией в Астане. Манн отметил, что сейчас задача сборной — достойно провести оставшиеся встречи, после чего будут приниматься системные решения.

«После завершения цикла мы проведём полный анализ работы национальной сборной вместе с тренерским штабом и руководством Федерации. Мы будем смотреть на все - подготовку команды, кадровые решения, тренировочный процесс, работу штаба и результаты», - сообщил Манн.

Проверка затронет также сборные U15, U16, U17, U19 и U21, технический центр, департамент национальных сборных и систему развития игроков.

«По его итогам будут приниматься конкретные решения - в том числе принципиальные и кардинальные, если мы увидим, что без них невозможно двигаться вперед», - подчеркнул генеральный секретарь КФФ.

Манн обозначил выход на чемпионат Европы как стратегическую цель и заявил, что подготовка к следующему отборочному циклу должна начинаться уже сейчас. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что их доверие необходимо заслуживать результатами.

В четырех турах Лиги наций сборная Казахстана под руководством Джона ван ’т Схипа набрала 2 очка. Команда дважды сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1 и 2:2), уступила Словакии и Молдове с одинаковым счётом 1:2 и занимает последнее, четвёртое место в группе C3.