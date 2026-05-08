Последний свидетель: в Астане живёт единственный в столице ветеран Великой Отечественной войны

За год число ветеранов в Казахстане сократилось почти вдвое – со 111 до 57. Один из них, 102-летний Рзагул Байкешев, встречает 81-ю годовщину Победы в Астане.

История Рзагула Байкешева – это не просто биография одного человека. Это живая нить, связывающая нас с эпохой, в которой переплелись труд, война и послевоенное возрождение страны.

Из аула – на фронт

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. В школу пошёл в 1934 году, в годы, когда учёба была уже сама по себе шагом во взрослую жизнь.

Когда началась война, ему было семнадцать. К концу 1941 года его призвали в Актобе и направили в 101-ю особую стрелковую бригаду в составе 39-й армии под командованием генерала Кононова. С этого момента жизнь Рзагула разделилась на «до» и «после».

Калининская область. Ржев. Великие Луки. Затем, Польша и Венгрия, где советские войска вели тяжелейшие бои за освобождение Европы от нацистской оккупации.

В январе 1945 года, за несколько месяцев до Победы, Рзагул получил осколочное ранение. Лечился в полевом госпитале в одном из венгерских городов. Выжил. Дошёл до конца.

За мужество и участие в войне Рзагул Байкешев удостоен ордена Победы (1945), медали «За Победу» (1945), медали Сталина и юбилейных медалей к 25-, 50-, 60-, 65- и 70-летию Победы.

Целина, семья, мирная жизнь

После войны Рзагул вернулся в родной совхоз и работал разнорабочим. В 1956 году по комсомольской путёвке уехал поднимать целину в Акмолинскую область, и снова оказался частью большой истории страны.

Личная жизнь сложилась позже. Женился в 36 лет. Вырастил двух сыновей. Сегодня у него пять внуков и девять правнуков.

К маю 2026 года в Казахстане осталось 57 ветеранов Великой Отечественной войны. Годом ранее их было 111, то есть почти вдвое больше. Кроме них, в стране живут 16 250 человек, приравненных к ветеранам, и 33 114 тружеников тыла.

К 9 Мая в Астане утверждены меры социальной поддержки для 3 398 горожан: ветеранам Великой Отечественной войны – единовременная выплата 5 млн тенге; лицам, приравненным к ветеранам, и пострадавшим от радиации (476 человек) 45 МРП (194 625 тенге); ветеранам боевых действий в других странах, кроме Афганской войны (1 167 человек) 45 МРП; труженикам тыла и семьям погибших воинов (1 753 человек) 15 МРП (64 875 тенге). Дополнительно ввели бесплатный проезд, медикаменты, путёвки в санатории и ежемесячная компенсация коммунальных расходов.

Автор: Маржан Куандыкова.