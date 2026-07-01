Два погибших ребенка и 847 нарушений: что происходит на пляжах Костаная

В Костанае бьют тревогу: за две недели с небольшим на городских пляжах выявили 847 детей, которые находились у воды без сопровождения взрослых. Родителей пригласили в полицию для разъяснительной беседы. Данные об утонувших детях, согласно официальным сводкам департамента по чрезвычайным ситуации области, тоже неутешительные. С 1 июня - начала купального сезона - на воде погибло уже два ребенка, за аналогичный период прошлого года детских смертей на пляжах не было. В связи с этим спасатели Костанайской области впервые организовали на городском пляже специальную инсталляцию.

Последний заплыв

Инсталляция под названием "Последний заплыв" разместилась на городском пляже Костаная. Ее установили временно в рамках пресс-тур "Безопасное лето - Безопасная вода", организованном сотрудниками департамента по ЧС Костанайской области. Ее суть заключалась в размещении спасательных жилетов с указанием возраста и места утонувших.

"Такая инсталляция относится к методам эмоционального шока в профилактической работе. Акция символизировала, что для некоторых людей обычное купание стало последним в жизни. Ее цель - привлечь внимание к проблеме гибели на воде, сформировать осторожное отношение к купанию в запрещенных местах, побудить людей соблюдать правила безопасности", - отметили в пресс-службе ДЧС Костаная.

Фото Аскар Кенжетаев

В пресс-туре приняли участие не только журналисты, но и дети: 30 учеников костанайских школ и лагерей специально пригласили на пляж, чтобы продемонстрировать цену беспечности и безответственности. Школьники очень эмоционально реагировали на надписи на жилетах.

"Я понял, что большинство взрослых тонут либо потому, что купаются в состоянии алкогольного опьянения, либо из-за того, что плавают в неположенных местах. Но особенно тронули надписи о причинах гибели детей - "Не рассчитал силы...", - поделился впечатлениями ученик 8-го класса Егор Широков.

Другие подростки честно признавались, что сами не раз купались в неположенных местах и без сопровождения взрослых. Сотрудники также показали детям, как простой спасательный жилет может спасти жизнь на воде.

Фото Аскар Кенжетаев

Фото Аскар Кенжетаев

Детям также продемонстрировали, как правильно надевать жилет, как работает спасательная техника и продемонстрировали показательное спасение утопающего.

"С начала купального сезона в области утонуло 4 человека - в Костанайском, Джангельдинском и Житикаринском районах. Среди них - двое детей. Все трагедии произошли на стихийных, запрещенных для купания местах. За аналогичный период прошлого года погибли трое взрослых в Костанае, Лисаковске и Рудном", - отметил и.о. начальника ДЧС Костанайской области, полковник гражданской защиты Алмаз Тулендин.

В ДЧС также уточнили, что инсталляция временная, а количество жилетов и сведения об утонувших на них - это данные за последние три года. К сожалению, пока статистика по смертям на воде растет.

Безответственность родителей

Отметим, что недавний шокирующий случай на воде произошел в середине июня в 20 километрах от Костаная. В поселке Алтын-Дала на несанкционированном пляже купались 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка. Когда ребенок начал тонуть, дедушка кинулся его спасать, но в итоге оба не смогли выбраться из воды. Тела утонувших искали несколько дней.

Фото Аскар Кенжетаев

Несмотря на столь резонансные случаи, сотни детей по-прежнему остаются без присмотра на воде. Меньше чем за три недели даже на официальных водоемах области выявили 847 детей, которые купали без присмотра взрослых.

В департаменте образования Костанайской области сообщили, что регулярно проводят профилактическую работу среди учащихся, но, к сожалению, зачастую трагедия на воде - это вина родителей.

"Здоровье и жизнь ребенка - это ответственность родителей. Тем более, когда речь идет о купании, где нужен глаз да глаз. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы донести до детей и родителей всю опасность безответственного отношения к купанию", - рассказал и.о. руководителя управления Костанайской области Ардак Бегатаров.

Несанкционированные и опасные

В департаменте по ЧС отметили, что в регионе более 8000 водоемов, но только 25 из них являются местами официального отдыха на воде. Правда из них всего 6 коммунальных пляжей и 19 - частных, что тоже вызывает недовольство костанайцев.

"Не у всех есть возможность платить по 500-700 тенге за каждого отдыхающего только для того, чтобы несколько часов поплавать". "Почему власти не могут выделить деньги на оборудование бесплатных пляжей? Людям приходится лезть в воду, где придется, отсюда и трагедии" - пишут жители региона в соцсетях.

В ДЧС напоминают, что больше всего нарушений фиксируется в выходные дни и в неположенных для купания местах. Количестве неофициальных мест для купания превышает разрешенные почти в сто раз. В регионе выявили 226 несанкционированных пляжей, на которых чаще всего и гибнут люди. В связи с этим число спасателей в этом году увеличилось до 120-ти человек. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на воде также будут использовать 35 единиц техники и 21 плавательное средство.

Также с учетом возмущения людей о нехватки бесплатных пляжей, в ДЧС решили установить шесть мобильных спасательных постов в незаконных, но очень популярных местах для купания Костанайской области. Это районы Гагаринской плотины (КСК), моста КЖБИ, центрального пляжа, жилого массива Кунай в областном центре и на плотине Акжарского водохранилища и на реке Шортанды Житикаринского района. Остальные больше двухсот несанкционированных участков для купания, на которых все равно продолжают отдыхать люди, остаются без всякого присмотра.

Напомним, в прошлом году аким Костаная поручил привлечь к патрулированию пляжей педагогов всех школ областного центра. Многие учителя отмечали, что готовы добровольно дежурить на водоемах ради блага детей, тем более, что за это даются отгулы. Однако в министерстве просвещения тогда сообщили, что задействовать педагогов в надзоре за пляжами и купанием детей - незаконно. В городском акимате тогда парировали, что это была экстренная мера, чтобы не допустить трагедий на воде среди школьников, а ответственнее учителей никого не найти. Тем не менее от идеи с дежурством учителей на пляжах Костанаю пришлось отказаться, чтобы не нарушать закон.