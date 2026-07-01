Два погибших ребенка и 847 нарушений: что происходит на пляжах Костаная
В Костанайской области растет число трагедий на воде. Спасатели фиксируют сотни детей без присмотра и напоминают, что большинство несчастных случаев происходит на несанкционированных пляжах.
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В Костанае бьют тревогу: за две недели с небольшим на городских пляжах выявили 847 детей, которые находились у воды без сопровождения взрослых. Родителей пригласили в полицию для разъяснительной беседы. Данные об утонувших детях, согласно официальным сводкам департамента по чрезвычайным ситуации области, тоже неутешительные. С 1 июня - начала купального сезона - на воде погибло уже два ребенка, за аналогичный период прошлого года детских смертей на пляжах не было. В связи с этим спасатели Костанайской области впервые организовали на городском пляже специальную инсталляцию.
Последний заплыв
Инсталляция под названием "Последний заплыв" разместилась на городском пляже Костаная. Ее установили временно в рамках пресс-тур "Безопасное лето - Безопасная вода", организованном сотрудниками департамента по ЧС Костанайской области. Ее суть заключалась в размещении спасательных жилетов с указанием возраста и места утонувших.
"Такая инсталляция относится к методам эмоционального шока в профилактической работе. Акция символизировала, что для некоторых людей обычное купание стало последним в жизни. Ее цель - привлечь внимание к проблеме гибели на воде, сформировать осторожное отношение к купанию в запрещенных местах, побудить людей соблюдать правила безопасности", - отметили в пресс-службе ДЧС Костаная.
В пресс-туре приняли участие не только журналисты, но и дети: 30 учеников костанайских школ и лагерей специально пригласили на пляж, чтобы продемонстрировать цену беспечности и безответственности. Школьники очень эмоционально реагировали на надписи на жилетах.
"Я понял, что большинство взрослых тонут либо потому, что купаются в состоянии алкогольного опьянения, либо из-за того, что плавают в неположенных местах. Но особенно тронули надписи о причинах гибели детей - "Не рассчитал силы...", - поделился впечатлениями ученик 8-го класса Егор Широков.
Другие подростки честно признавались, что сами не раз купались в неположенных местах и без сопровождения взрослых. Сотрудники также показали детям, как простой спасательный жилет может спасти жизнь на воде.
Детям также продемонстрировали, как правильно надевать жилет, как работает спасательная техника и продемонстрировали показательное спасение утопающего.
"С начала купального сезона в области утонуло 4 человека - в Костанайском, Джангельдинском и Житикаринском районах. Среди них - двое детей. Все трагедии произошли на стихийных, запрещенных для купания местах. За аналогичный период прошлого года погибли трое взрослых в Костанае, Лисаковске и Рудном", - отметил и.о. начальника ДЧС Костанайской области, полковник гражданской защиты Алмаз Тулендин.
В ДЧС также уточнили, что инсталляция временная, а количество жилетов и сведения об утонувших на них - это данные за последние три года. К сожалению, пока статистика по смертям на воде растет.
Безответственность родителей
Отметим, что недавний шокирующий случай на воде произошел в середине июня в 20 километрах от Костаная. В поселке Алтын-Дала на несанкционированном пляже купались 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка. Когда ребенок начал тонуть, дедушка кинулся его спасать, но в итоге оба не смогли выбраться из воды. Тела утонувших искали несколько дней.
Несмотря на столь резонансные случаи, сотни детей по-прежнему остаются без присмотра на воде. Меньше чем за три недели даже на официальных водоемах области выявили 847 детей, которые купали без присмотра взрослых.
В департаменте образования Костанайской области сообщили, что регулярно проводят профилактическую работу среди учащихся, но, к сожалению, зачастую трагедия на воде - это вина родителей.
"Здоровье и жизнь ребенка - это ответственность родителей. Тем более, когда речь идет о купании, где нужен глаз да глаз. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы донести до детей и родителей всю опасность безответственного отношения к купанию", - рассказал и.о. руководителя управления Костанайской области Ардак Бегатаров.
Несанкционированные и опасные
В департаменте по ЧС отметили, что в регионе более 8000 водоемов, но только 25 из них являются местами официального отдыха на воде. Правда из них всего 6 коммунальных пляжей и 19 - частных, что тоже вызывает недовольство костанайцев.
"Не у всех есть возможность платить по 500-700 тенге за каждого отдыхающего только для того, чтобы несколько часов поплавать". "Почему власти не могут выделить деньги на оборудование бесплатных пляжей? Людям приходится лезть в воду, где придется, отсюда и трагедии" - пишут жители региона в соцсетях.
В ДЧС напоминают, что больше всего нарушений фиксируется в выходные дни и в неположенных для купания местах. Количестве неофициальных мест для купания превышает разрешенные почти в сто раз. В регионе выявили 226 несанкционированных пляжей, на которых чаще всего и гибнут люди. В связи с этим число спасателей в этом году увеличилось до 120-ти человек. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на воде также будут использовать 35 единиц техники и 21 плавательное средство.
Также с учетом возмущения людей о нехватки бесплатных пляжей, в ДЧС решили установить шесть мобильных спасательных постов в незаконных, но очень популярных местах для купания Костанайской области. Это районы Гагаринской плотины (КСК), моста КЖБИ, центрального пляжа, жилого массива Кунай в областном центре и на плотине Акжарского водохранилища и на реке Шортанды Житикаринского района. Остальные больше двухсот несанкционированных участков для купания, на которых все равно продолжают отдыхать люди, остаются без всякого присмотра.
Напомним, в прошлом году аким Костаная поручил привлечь к патрулированию пляжей педагогов всех школ областного центра. Многие учителя отмечали, что готовы добровольно дежурить на водоемах ради блага детей, тем более, что за это даются отгулы. Однако в министерстве просвещения тогда сообщили, что задействовать педагогов в надзоре за пляжами и купанием детей - незаконно. В городском акимате тогда парировали, что это была экстренная мера, чтобы не допустить трагедий на воде среди школьников, а ответственнее учителей никого не найти. Тем не менее от идеи с дежурством учителей на пляжах Костанаю пришлось отказаться, чтобы не нарушать закон.
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