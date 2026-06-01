Пособие по безработице могут урезать: что предлагают власти

В Казахстане могут изменить правила выплаты пособий по потере работы. Правительство рассматривает возможность сократить максимальный срок получения социальной выплаты с нынешних шести до четырех месяцев. Об этом Министерство труда и социальной защиты населения сообщило в ответ на запрос BAQ.KZ.

На первый взгляд изменение кажется незначительным, однако оно может затронуть сотни тысяч казахстанцев, которые ежегодно обращаются за поддержкой после увольнения.

Почему власти хотят изменить систему

Сегодня человек, оставшийся без работы, может получать социальную выплату от одного до шести месяцев. Однако в правительстве считают, что главной задачей такой поддержки должна быть не длительная финансовая помощь, а создание условий для быстрого возвращения человека на рынок труда.

В Министерстве напоминают, что пособие по потере работы изначально задумывалось как временная мера поддержки, которая помогает пережить период поиска нового места работы.

"Социальная выплата является временным механизмом поддержки, направленным на сохранение финансовой стабильности гражданина в период поиска работы. В этот период карьерные центры оказывают активное содействие в трудоустройстве, предлагая актуальные вакансии и меры занятости", – пояснили в ведомстве.

Примечательно, что предлагаемая норма не является новой для страны. С 2005 по 2016 год максимальный срок получения таких выплат уже составлял четыре месяца.

Число получателей выросло более чем втрое

За последние несколько лет нагрузка на систему социального страхования заметно увеличилась.

Если в 2021 году выплаты по потере работы получили около 106 тысяч человек, то к 2025 году их число выросло до 354 тысяч. Фактически количество получателей увеличилось более чем в три раза.

Одновременно рос и размер самой поддержки. Средняя ежемесячная выплата за этот период увеличилась с 46,3 тысячи до 101,3 тысячи тенге.

Еще более впечатляюще выглядит рост общих расходов. Если в 2021 году на пособия по безработице было направлено 16,2 млрд тенге, то в 2025 году эта сумма достигла уже 130,4 млрд тенге.

Сколько сейчас получают безработные

По данным Министерства труда, сегодня социальную выплату по потере работы получают более 185 тысяч человек.

Размер пособия рассчитывается индивидуально. За основу берется доход гражданина за последние два года до регистрации в качестве безработного. После этого применяется коэффициент замещения дохода в размере 45%.

Иными словами, выплата позволяет частично компенсировать утраченный заработок, пока человек ищет новую работу.

При этом даже в период получения пособия продолжается формирование пенсионных накоплений. Из выплаты удерживаются обязательные пенсионные взносы, которые перечисляются в ЕНПФ.

В среднем работу находят за четыре с половиной месяца

Интересно, что средняя продолжительность получения пособия в прошлом году составила 4,5 месяца. То есть большинство граждан находят работу раньше, чем заканчивается максимальный шестимесячный срок выплат.

По итогам 2025 года было прекращено свыше 80 тысяч выплатных дел – в основном потому, что люди трудоустроились или завершили установленный период получения пособия.

Поддержка сохранится, но акцент сместят на занятость

В Министерстве труда подчеркивают, что речь не идет о сокращении самой системы социальной защиты. Выплаты сохранятся и дальше будут помогать людям пережить период безработицы.

Однако государство намерено сделать больший акцент на трудоустройстве, профессиональной ориентации и сопровождении граждан через карьерные центры.

Таким образом, пособие по потере работы все больше рассматривается не как долгосрочная форма поддержки, а как временный финансовый мост между двумя этапами трудовой жизни – увольнением и новым трудоустройством.