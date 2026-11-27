О том, что работодатель месяцами не перечислял социальные отчисления, многие узнают слишком поздно, когда оформляют декретные или пособие по потере работы. Выплата оказывается меньше ожидаемой или её не назначают совсем. В Государственном фонде социального страхования напомнили, что проверить свои отчисления можно самому, и это занимает пару минут.

«Сегодня каждому работающему гражданину не нужно обращаться в бухгалтерию или идти в ЦОН, чтобы убедиться в своей финансовой защищенности — вся информация о поступлениях в Государственный фонд социального страхования доступна онлайн в режиме реального времени», – говорится в сообщении фонда.

Отчисления работодатель платит из своих денег, зарплату сотрудника они не уменьшают. Но от них зависит, на какую поддержку человек сможет рассчитывать в трудной ситуации.

«Регулярные и полные социальные отчисления, которые работодатель перечисляет за счет собственных средств (не позднее 25-го числа каждого месяца), напрямую формируют право работника на полный пакет социальных гарантий - от материнства и смены работы до утраты трудоспособности и защиты семьи при потере кормильца», – подчеркнули в ГФСС.

Проще всего проверить отчисления в приложении банка, например Kaspi.kz или Halyk. Нужно открыть «Госуслуги», перейти во вкладку «Справки» и выбрать «Социальные отчисления». Справка с историей всех платежей появится на экране за несколько секунд, её можно скачать.

Второй способ через eGov. На портале eGov.kz услуга есть в разделе «Трудоустройство и занятость», в приложении eGov Mobile в разделе «Льготы, пособия и пенсии». Её полное название «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений», быстрее всего найти её через поиск. Достаточно нажать «Заказать услугу онлайн», выбрать период и подписать запрос ЭЦП, SMS-кодом или биометрией. Справка с суммами и датами каждого перечисления придёт в личный кабинет, в раздел «История получения услуг», в течение 10 минут.

Если в справке не хватает какого-то месяца или сумма меньше, чем должна быть, паниковать не стоит.

«Если при проверке вы заметили, что платежи за какой-то месяц не поступили или отражены не полностью, достаточно обратиться в бухгалтерию по месту работы для сверки данных», – посоветовали в фонде.

Бесплатно проконсультироваться по расчёту и назначению выплат можно в Едином контакт-центре по номеру 1414.