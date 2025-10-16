С начала 2025 года в Казахстане государственные пособия многодетным семьям и награжденным матерям получили в среднем 847,7 тысячи человек на общую сумму 449,8 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Из них пособия многодетным семьям выплатили в среднем 604,5 тысячи семей на сумму 391,1 млрд тенге, а награжденным матерям — 243,2 тысячи человек на сумму 58,7 млрд тенге. В сентябре текущего года выплаты получили 789,7 тысячи человек на общую сумму 45,5 млрд тенге, из которых 544,9 тысячи семей — многодетные, на сумму 38,9 млрд тенге, и 244,8 тысячи награжденных матерей на сумму 6,6 млрд тенге.

Пособия многодетным семьям назначаются семьям с четырьмя и более несовершеннолетними детьми или студентами очной формы обучения до 23 лет, независимо от уровня дохода. Размер выплат зависит от количества детей: семьи с четырьмя детьми получают около 63 тысяч тенге, с пятью — почти 79 тысяч, с шестью — около 95 тысяч, с семью — более 110 тысяч тенге, а семьи с восемью и более детьми получают по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособия награжденным матерям предназначены женщинам, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", званием "Мать-героиня" или орденами "Материнская слава" I и II степени. Размер ежемесячных выплат для награжденных подвеской "Күміс алқа" составляет 25 165 тенге, а для обладательниц "Алтын алқа", звания "Мать-героиня" и орденов "Материнская слава" — 29 097 тенге.

С 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям с детьми были повышены на 6,5%, что отражает стремление государства обеспечить дополнительную поддержку и благополучие семей.