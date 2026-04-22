В Астане за первый квартал 2026 года оказано более 35 тысяч государственных услуг в сфере пенсий, пособий и социальных выплат, передает BAQ.kz.

Как сообщил руководитель департамента соцзащиты Аскар Аймагамбетов, большая часть услуг предоставляется в электронном формате, что позволяет жителям получать их быстрее и удобнее.

Социально уязвимые категории граждан

Особое внимание уделяется семьям с детьми и социально уязвимым категориям граждан. Только за три месяца назначено более 6 тысяч пособий по рождению ребенка и уходу за ним до полутора лет.

«Значительная часть деятельности направлена на поддержку семей с детьми и уязвимых категорий населения», — отметил он.

Выплаты по инвалидности

Также тысячи казахстанцев получили выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца. Дополнительно назначены выплаты многодетным семьям, награжденным матерям, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Пенсионное обеспечение

Одним из ключевых направлений остается пенсионное обеспечение. За отчетный период назначено более 9 тысяч пенсионных выплат, что составляет самую большую долю среди всех услуг.

Помимо этого, проведен пересмотр более 11 тысяч дел по пенсиям и пособиям, что связано с актуализацией размеров выплат.

Консультации по выплатам

В ведомстве также отметили активную работу с обращениями граждан. За квартал проведено более 500 консультаций по пенсионным вопросам и рассмотрено сотни письменных обращений.

«Мы выстраиваем системное взаимодействие с населением, обеспечивая доступность разъяснений и прозрачность решений», — подчеркнул Аймагамбетов.

Кроме того, сотрудники департамента приняли участие в судебных процессах, защищая права граждан в сфере социального обеспечения.

В целом, как отмечают в ведомстве, работа направлена на повышение доступности услуг, развитие цифровизации и усиление адресной поддержки населения.