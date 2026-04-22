Пособия и пенсии: как работает система соцподдержки в Астане
Тысячи астанчан получили выплаты, пособия и пенсии — какие цифры озвучили в департаменте соцзащиты.
В Астане за первый квартал 2026 года оказано более 35 тысяч государственных услуг в сфере пенсий, пособий и социальных выплат, передает BAQ.kz.
Как сообщил руководитель департамента соцзащиты Аскар Аймагамбетов, большая часть услуг предоставляется в электронном формате, что позволяет жителям получать их быстрее и удобнее.
Социально уязвимые категории граждан
Особое внимание уделяется семьям с детьми и социально уязвимым категориям граждан. Только за три месяца назначено более 6 тысяч пособий по рождению ребенка и уходу за ним до полутора лет.
«Значительная часть деятельности направлена на поддержку семей с детьми и уязвимых категорий населения», — отметил он.
Выплаты по инвалидности
Также тысячи казахстанцев получили выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца. Дополнительно назначены выплаты многодетным семьям, награжденным матерям, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.
Пенсионное обеспечение
Одним из ключевых направлений остается пенсионное обеспечение. За отчетный период назначено более 9 тысяч пенсионных выплат, что составляет самую большую долю среди всех услуг.
Помимо этого, проведен пересмотр более 11 тысяч дел по пенсиям и пособиям, что связано с актуализацией размеров выплат.
Консультации по выплатам
В ведомстве также отметили активную работу с обращениями граждан. За квартал проведено более 500 консультаций по пенсионным вопросам и рассмотрено сотни письменных обращений.
«Мы выстраиваем системное взаимодействие с населением, обеспечивая доступность разъяснений и прозрачность решений», — подчеркнул Аймагамбетов.
Кроме того, сотрудники департамента приняли участие в судебных процессах, защищая права граждан в сфере социального обеспечения.
В целом, как отмечают в ведомстве, работа направлена на повышение доступности услуг, развитие цифровизации и усиление адресной поддержки населения.
