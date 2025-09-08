Агентство по финансовому мониторингу выявило факты незаконных начислений социальных выплат по беременности и родам, а также адресной социальной помощи на общую сумму 1,2 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, в 2024–2025 годах в производстве находилось 13 досудебных расследований. Из них 10 дел касались незаконного получения пособий по беременности и родам. В этих схемах участвовали 15 организаторов, обеспечивших фиктивное трудоустройство 385 женщин. В результате государству причинён ущерб более чем на 1 млрд тенге.

Так, в Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева приговорены к 6 годам лишения свободы за хищение 487 млн тенге через фиктивное оформление 70 женщин в 29 ИП. В Шымкенте Дуйсенова осуждена на 5 лет за аналогичное преступление с ущербом в 98 млн тенге.

Кроме того, расследуются 3 уголовных дела по фактам хищений адресной социальной помощи с участием 15 должностных лиц отделов занятости и соцпрограмм акиматов. В схеме использовались фиктивные списки получателей и перевод денег на счета подставных лиц.

В АФМ отметили, что с 2023 года благодаря цифровизации через портал eGov возможность подобных махинаций исключена. Также по инициативе агентства внесены изменения в правила назначения пособий: теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные "задним числом".

Работа по обеспечению экономических интересов государства продолжается, подчеркнули в ведомстве.