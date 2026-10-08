Пособия в Казахстане с 2027 года будут назначать по новым правилам: что изменится

С 1 января 2027 года в Казахстане изменятся правила назначения и выплаты ряда государственных пособий. Правительство утвердило перечень выплат и условия, при которых их будут назначать, приостанавливать, возобновлять или прекращать. Постановление пока не действует – оно вступит в силу с начала 2027 года.

Главное изменение – часть пособий будут предоставлять с учетом уровня социального благополучия семьи или самого человека. Для этого государство будет использовать специальную оценку нуждаемости.

Кого коснутся новые правила

В перечень вошли пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты многодетным семьям и награжденным многодетным матерям, пособия по инвалидности и потере кормильца, специальные государственные пособия, выплаты людям, ухаживающим за человеком с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью, а также специальное профессиональное пособие.

По общему правилу при назначении этих выплат будут учитывать результат оценки социального благополучия.

Если семья или человек попадут в категории «А» – высокий уровень благополучия или «В» – состоятельный уровень, право на выплаты, которые назначаются по принципу нуждаемости, предоставляться не будет. Если речь идет об уже назначенном пособии, его выплату смогут приостановить.

При этом само постановление не объясняет, по каким конкретно доходам, имуществу или другим показателям человеку присвоят уровень А или В. Для этого предусмотрена отдельная методика оценки социального благополучия.

Если при последующей ежемесячной оценке человек будет отнесен к удовлетворительному, экономически уязвимому либо экономически и социально уязвимому уровню, выплату можно будет возобновить.

Государство сможет проверять банковские и кредитные данные

Чтобы получить пособие, совершеннолетним членам семьи и самому заявителю придется дать согласие на сбор и проверку персональных данных.

Речь идет в том числе о сведениях, составляющих банковскую тайну, а также информации о кредитах: размере долга, ежемесячных платежах, просроченной и оставшейся задолженности. Эти данные нужны для оценки реального материального положения семьи.

Если необходимого согласия не будет, это станет основанием для приостановления выплаты.

Но оценивать нуждаемость будут не всех

Для некоторых получателей предусмотрены исключения.

Например, оценку уровня благополучия не будут применять к детям с инвалидностью, людям с инвалидностью I и II групп при назначении пособия по инвалидности, круглым сиротам при выплате пособия по потере кормильца, получателям специального профессионального пособия, а также к отдельным категориям получателей специальных государственных пособий.

Есть исключения и для награжденных многодетных матерей, если они уже получают пенсию по возрасту.

То есть говорить, что «все пособия теперь будут зависеть от дохода», неправильно – для ряда категорий оценка нуждаемости применяться не будет.

Пособие могут временно остановить, если счетом не пользуются

Еще одно новое условие касается банковских счетов.

Для большинства ежемесячных пособий основанием для приостановления станет отсутствие расходных операций по счету получателя в течение трех месяцев и более.

Такое правило, например, предусмотрено для пособия по уходу за ребенком до полутора лет, пособия многодетным семьям, выплат награжденным матерям, пособий по инвалидности и потере кормильца.

Это не означает автоматическую окончательную потерю пособия. Если причина приостановления исчезнет, выплату можно будет возобновить на основании заявления и данных из государственных цифровых систем.

Что будет с пособием многодетной семье, когда ребенку исполнится 18 лет

Для многодетных семей отдельно прописали ситуацию с совершеннолетними детьми.

Когда ребенку исполнится 18 лет, выплату могут приостановить. Но если он продолжает очное обучение в школе, колледже, вузе или другой предусмотренной правилами организации образования, пособие возобновят. Учитывать такого ребенка в составе многодетной семьи можно будет до окончания учебы, но не дольше чем до 23 лет.

Если совершеннолетнего ребенка отчислят или он перестанет соответствовать условиям очного обучения, это может стать основанием для прекращения выплаты.

Когда пособие могут прекратить полностью

Причины зависят от конкретной выплаты. Среди них – смерть получателя или ребенка, выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана, прекращение гражданства, предоставление недостоверных сведений, потеря права на пособие.

Для отдельных выплат также учитываются лишение родительских прав, отмена усыновления, изменение группы инвалидности и другие обстоятельства.

Что будет с выплатой на погребение

Постановление также закрепляет условия единовременной выплаты на погребение.

В случае смерти получателя пенсии по возрасту, базовой пенсии или государственного социального пособия семье либо человеку, который организовал похороны, выплачивается 35 МРП.

Если умерший получатель пенсии по возрасту был ветераном Великой Отечественной войны, выплата составит 36,6 МРП.

С 2027 года государство будет не только проверять формальное право человека на пособие, но для части выплат также оценивать его материальное положение. При этом для социально наиболее уязвимых категорий предусмотрены исключения.