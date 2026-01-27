В 2025 году на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 655,7 млрд тенге. Дополнительно из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) произведены социальные выплаты на сумму около 90,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

По итогам года получателями государственных социальных пособий по инвалидности стали 553,9 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 191,9 тыс. человек.

Размеры пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума. Пособия по потере кормильца рассчитываются исходя из количества иждивенцев, причины смерти кормильца и уровня прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования при наступлении социальных рисков выплачиваются средства из ГФСС. В 2025 году социальную выплату по утрате трудоспособности получили 101,3 тыс. человек, а по потере кормильца – около 68,6 тыс. семей.

Размер выплат из ГФСС является индивидуальным и зависит от среднемесячного дохода за последние два года, коэффициента утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и степени замещения дохода. Эти выплаты предоставляются дополнительно к государственным пособиям.

С 1 января 2026 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца повышены на 10% в связи с увеличением прожиточного минимума. По решению Правительства также на 10% увеличены выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

В текущем году размеры государственных пособий по инвалидности от общего заболевания составляют:

– для I группы – 111 872 тенге;

– для II группы – 89 498 тенге;

– для III группы – 61 021 тенге.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер социальных выплат из ГФСС по утрате трудоспособности составляет 72 409 тенге, по потере кормильца – 73 306 тенге.