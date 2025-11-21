В Казахстане в 2025 году меры государственной поддержки семей с новорождёнными остаются одной из наиболее масштабных социальных программ, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства труда, государственными пособиями и выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и уход за ребёнком до полутора лет охвачены 508 тысяч человек. Общий объём перечислений превысил 692 млрд тенге.

С начала года республиканский бюджет направил 51,7 млрд тенге на единовременное пособие при рождении ребёнка. Эту выплату получили 286 тысяч семей, из них только в октябре — 28,5 тысячи получателей. Поддержка предоставляется казахстанцам, кандасам, а также иностранным гражданам с детьми, включая усыновлённых и находящихся под опекой.

Пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет предоставляется тем семьям, где лицо, осуществляющее уход, не состоит в системе обязательного социального страхования. За отчётный период выплату в среднем получали 124,7 тысячи граждан, а общий объём начислений достиг 36,4 млрд тенге. В октябре эта поддержка была оказана 126,8 тысячи человек на сумму 3,7 млрд тенге.

Размеры государственных пособий привязаны к месячному расчётному показателю (МРП), ежегодно утверждаемому законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года они были проиндексированы на 6,5 процента, что позволило увеличить как единовременные, так и ежемесячные выплаты семьям с детьми.

Помимо государственных пособий, работающие граждане получают социальные выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода по беременности и родам, а также при усыновлении новорождённого. С начала года такая единовременная поддержка была предоставлена 175,1 тысячи человек на сумму 245,3 млрд тенге. Только в октябре выплаты получили 17,8 тысячи женщин на общую сумму 17,4 млрд тенге. Средний размер перечислений за десять месяцев составил 1 457 321 тенге.

С даты рождения ребёнка участникам обязательного социального страхования также назначается ежемесячная выплата по уходу до полутора лет. Она составляет 40 процентов от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении нескольких детей социальная выплата начисляется на каждого ребёнка отдельно. За десять месяцев 2025 года этот вид поддержки получили 208,2 тысячи человек, а общий объём выплат составил 358,6 млрд тенге. Средний размер ежемесячной выплаты достиг 86 493 тенге.