Посол Казахстана в Кении назначен по совместительству в Руанду
Сегодня 2026, 16:05
104Фото: Акорда
Посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков будет представлять нашу страну в Руанде по совместительству, передает BAQ.KZ.
Об этом говорится в соощении Акорды:
– Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кения Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Руанда по совместительству.
