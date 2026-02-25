  • Главная
Посол Казахстана в Кении назначен по совместительству в Руанду

Сегодня 2026, 16:05
Акорда
Сегодня 2026, 16:05
Фото: Акорда

Посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков будет представлять нашу страну в Руанде по совместительству, передает BAQ.KZ.

Об этом говорится в соощении Акорды:

– Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кения Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Руанда по совместительству.

 

