В Пражском Граде Посол Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов вручил верительные грамоты Президенту Чешской Республики Петру Павелу, передает BAQ.KZ.

В рамках торжественной церемонии состоялась беседа казахcкого дипломата с главой чешского государства, в ходе которой был подтверждён высокий уровень двусторонних отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем углублении.

Фото: МИД РК

Большое внимание собеседники уделили вопросам создания благоприятных условий для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию культурно-гуманитарных контактов. В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки подчёркивалась важность взаимодействия в рамках Организации Объединённых Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах укрепления глобальной безопасности и стабильности. С удовлетворением отмечалась высокая динамика сотрудничества между Европейским союзом и Центральной Азией.

Внимание чешской стороны привлечено к новому этапу модернизации в Казахстане, и отмечены обозначенные в новогоднем интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете "Turkistan" приоритеты построения правового государства с устойчивой экономикой, стабильной политической системой и справедливым распределением общественных благ. Примечательно, что деловые круги Чехии проявляют практический интерес к экономическим реформам в Казахстане, в частности, энергетического и коммунального секторов, где они обладают передовым ресурсосберегающими и экологичными технологиями.

По этим и многим другим направлениям взаимовыгодного казахско-чешского сотрудничества будет продолжена скоординированная работа по линии правительств двух стран, их деловых и общественных кругов с целью подготовки встреч на высшем и высоком уровнях.