Норвежский дипломат Мона Юуль подала в отставку после начала расследования ее связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом пишет газета Daily Mail.



Мона Юуль, посол скандинавской страны в Иордании и Ираке, входит в число нескольких высокопоставленных норвежских деятелей, фигурирующих в недавно обнародованных файлах дела Эпштейна, отмечает издание. По данным норвежских СМИ, Эпштейн завещал около 7,4 млн фунтов стерлингов двум детям Моны Юуль.

– Важно понимать масштабы контактов, которые она как сотрудница Министерства иностранных дел имела с Эпштейном, - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он добавил, что посольство Иордании будет возглавлять заместитель посла до назначения нового представителя.

Адвокат Юуль Томас Скьельбред заявил, что она подала в отставку, потому что "ситуация, в которой она сейчас оказалась, делает невозможным для нее ответственное исполнение своих обязанностей".



Daily Mail пишет, что в эпицентре скандала с Эпштейном оказались политические и королевские круги Норвегии. В том числе дело коснулось генерального директора Всемирного экономического форума Берге Бренде, который, как выяснилось, трижды ужинал с Эпштейном в деловой обстановке, а также общался с финансистом по электронной почте и в текстовых сообщениях. В настоящее время Берге Бренде находится под следствием Всемирного экономического форума. Кроме того, в отношении бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда ведется расследование по обвинению в "коррупции при отягчающих обстоятельствах". Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит также оказалась под пристальным вниманием из-за своих связей с Эпштейном, о которых, по ее словам, она "глубоко сожалеет".



Ранее, 30 января нынешнего года, Министерство юстиции США обнародовало очередные материалы по делу Эпштейна.