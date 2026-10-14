Посол США в Греции ушла в отставку после обвинений в вымогательстве
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Посол США в Греции Кимберли Гилфойл подала в отставку на фоне обвинений в злоупотреблении служебным положением и давлении на греческих чиновников. Сама дипломат отвергает все претензии. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, сообщили, что Гилфойл могла использовать должность в личных интересах, заниматься вымогательством и угрожать греческим чиновникам.
В Белом доме официально не подтвердили, что отставка связана с этими обвинениями. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявлял о недовольстве сложившейся ситуацией. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Гилфойл проделала выдающуюся работу в команде Трампа, и пожелала ей успехов.
Гилфойл — бывшая невеста старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего. Она заявила, что всегда соблюдала моральные и юридические нормы дипломатической службы.
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