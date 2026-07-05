Посол США в Казахстане сыграла на домбре
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Посол США в Казахстане Джули Стаффт вместе с супругом и дочерью посетила урок игры на домбре и попробовала исполнить мелодии на национальном казахском инструменте. После занятия дипломат поделилась впечатлениями, отметив особую роль домбры в культуре Казахстана.
Теплое звучание домбры – общее достояние казахской культуры. Для нас большая честь вместе с семьей слушать эти прекрасные кюи и учиться им, – сказала Джули Стаффт.
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Ранее, в начале 2026 года, в Instagram-аккаунте дипломатической миссии США в Казахстане было опубликовано видео, в котором Джули Стаффт обратилась к казахстанцам на казахском языке.
Джули Стаффт официально вступила в должность посла США в Казахстане 7 октября 2025 года. До назначения она занимала ряд руководящих должностей в американской дипломатической системе, в том числе была заместителем помощника президента США и исполнительным секретарем Совета национальной безопасности.
Также она работала в дипломатических миссиях США в России, Молдове, Джибути, Эфиопии и Польше, а также в Государственном департаменте США. В 2023 году дипломат была удостоена президентской награды за выдающиеся достижения — одной из высших наград для гражданских федеральных служащих США.
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