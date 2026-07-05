Посол США в Казахстане сыграла на домбре

Посол США в Казахстане Джули Стаффт вместе с супругом и дочерью посетила урок игры на домбре и попробовала исполнить мелодии на национальном казахском инструменте. После занятия дипломат поделилась впечатлениями, отметив особую роль домбры в культуре Казахстана.

Теплое звучание домбры – общее достояние казахской культуры. Для нас большая честь вместе с семьей слушать эти прекрасные кюи и учиться им, – сказала Джули Стаффт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

Ранее, в начале 2026 года, в Instagram-аккаунте дипломатической миссии США в Казахстане было опубликовано видео, в котором Джули Стаффт обратилась к казахстанцам на казахском языке.

Джули Стаффт официально вступила в должность посла США в Казахстане 7 октября 2025 года. До назначения она занимала ряд руководящих должностей в американской дипломатической системе, в том числе была заместителем помощника президента США и исполнительным секретарем Совета национальной безопасности.

Также она работала в дипломатических миссиях США в России, Молдове, Джибути, Эфиопии и Польше, а также в Государственном департаменте США. В 2023 году дипломат была удостоена президентской награды за выдающиеся достижения — одной из высших наград для гражданских федеральных служащих США.