Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Америки Джули Стаффт. В ходе встречи Президент отметил высокую динамику сотрудничества между Казахстаном и США по широкому кругу вопросов двусторонней повестки, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также качественной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Посол передала слова благодарности и наилучшие пожелания от Президента Дональд Трампа, отметив приверженность Соединенных Штатов всестороннему развитию расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Джули Стаффт положительно оценила проводимые в стране политические реформы и пожелала успехов в проведении всенародного референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

В ходе беседы также были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках Совета мира, который, как отметил Глава государства, должен стать эффективной площадкой для укрепления стабильности, продвижения мира и международного диалога.