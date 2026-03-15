Посол Исмат Джахан, участвующая в международной миссии наблюдателей от Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), отметила доступность избирательных участков для людей с инвалидностью в ходе республиканского референдума в Казахстане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам дипломата, наблюдатели посетили несколько участков и ознакомились с организацией процесса голосования.

«Место было очень хорошо организовано. Люди приходили, голосовали и уходили в очень спокойной обстановке. Особенно впечатлило то, что даже маленькие дети сопровождали пожилых членов своих семей. Это показывает энтузиазм людей и желание показать молодому поколению важность реализации своих политических прав», — сказала Исмат Джахан.

Она подчеркнула, что на участках были предусмотрены условия для всех категорий граждан, включая людей с инвалидностью.

«Все было доступно. Были предусмотрены условия для людей с инвалидностью, в том числе для тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Я заметила, что на всех трех участках один из кабинетов для голосования был специально предназначен для людей с инвалидностью. Это очень важно», — отметила посол.

По ее словам, особое впечатление произвела активность граждан, которые приходили на участки, чтобы выразить свою позицию.

«Важно не только техническое обеспечение процесса, но и то, с каким энтузиазмом люди приходят голосовать. Несмотря на то, что сегодня воскресенье и выходной день, граждане все равно готовы воспользоваться своим правом», — сказала она.

В завершение представитель СВМДА поблагодарила организаторов референдума.