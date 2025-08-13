  • 13 Августа, 09:05

Посольство США предупредило казахстанцев о рисках нарушения визового режима

Превышение срока пребывания в США может привести к депортации, заявило посольство.

Сегодня, 08:50
Фото: visahelp.kz

Посольство США в Казахстане опубликовало предупреждение для владельцев американских виз, напомнив о необходимости строго соблюдать условия въезда и разрешённый срок пребывания, передает BAQ.KZ.

В дипмиссии подчеркнули, что нарушение сроков пребывания может навсегда повлиять на возможность путешествовать, учиться или работать в США.

"Пребывание в США после истечения срока действия разрешения на въезд по I-94 может привести к серьезным последствиям, таким как аннулирование визы, возможная депортация и отказ в выдаче виз в будущем", - говорится в сообщении.

