Посольство США в Казахстане опубликовало предупреждение для владельцев американских виз, напомнив о необходимости строго соблюдать условия въезда и разрешённый срок пребывания, передает BAQ.KZ.

В дипмиссии подчеркнули, что нарушение сроков пребывания может навсегда повлиять на возможность путешествовать, учиться или работать в США.