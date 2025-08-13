Посольство США предупредило казахстанцев о рисках нарушения визового режима
Превышение срока пребывания в США может привести к депортации, заявило посольство.
Сегодня, 08:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
41Фото: visahelp.kz
Посольство США в Казахстане опубликовало предупреждение для владельцев американских виз, напомнив о необходимости строго соблюдать условия въезда и разрешённый срок пребывания, передает BAQ.KZ.
В дипмиссии подчеркнули, что нарушение сроков пребывания может навсегда повлиять на возможность путешествовать, учиться или работать в США.
"Пребывание в США после истечения срока действия разрешения на въезд по I-94 может привести к серьезным последствиям, таким как аннулирование визы, возможная депортация и отказ в выдаче виз в будущем", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- В Туркестанской области простились с командиром упавшего военного вертолёта
- Трамп заявил, что едет "в Россию в пятницу"
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан