В ночь на 3 марта в дипломатическом квартале столицы Эр-Рияд произошла атака беспилотников на здание посольства США. По данным Минобороны Саудовской Аравии, два БПЛА нанесли удары по территории диппредставительства, после чего начался пожар, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

Очевидцы сообщают о серии взрывов, прогремевших в дипломатическом квартале города. Информации о пострадавших среди сотрудников посольства на момент атаки не поступало.

Ответственность за удары фактически взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). В заявлении структуры говорится, что Тегеран начал операцию по уничтожению «американских политических центров» на Ближнем Востоке.

По информации Fox News, в момент атаки людей в здании посольства не находилось. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер после разговора с Дональдом Трампом сообщила, что президент США пообещал в ближайшее время дать официальный ответ на атаку и гибель шести американских военнослужащих.

Ситуация в регионе стремительно обостряется. Официальные комментарии Вашингтона и Эр-Рияда ожидаются в ближайшие часы.