Пост в Threads привел к аресту: в Алматы наказали мужчину за домогательства в метро

Жительница Алматы по имени Ажар рассказала в Threads о том, что подверглась домогательствам в вагоне метро. По словам девушки, инцидент произошел утром на станции «Алатау». Она рассказала, что сначала почувствовала несколько легких шлепков и решила, что ее случайно задели в переполненном вагоне. Однако затем, по ее словам, неизвестный мужчина намеренно сжал ее за ягодицы.

Я сразу развернулась, начала кричать на него, но из-за шока не понимала, что делать, — написала Ажар.

Девушка попыталась выяснить, зачем мужчина это сделал. По ее словам, в ответ он лишь показал обручальное кольцо и продолжил улыбаться. Когда она достала телефон, чтобы сфотографировать его, мужчина закрыл лицо и вышел из вагона. Ажар также отметила, что большинство пассажиров никак не отреагировали на произошедшее. После случившегося к ней подошли женщина и мужчина, ставшие свидетелями инцидента. Девушка заявила, что намерена добиться наказания для нарушителя.

После публикации история вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. В департаменте полиции Алматы сообщили, что сотрудники Управления полиции на метрополитене незамедлительно начали проверку.

В результате проведенных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции. Собранные материалы были направлены в суд. По решению суда нарушитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному аресту сроком на пять суток, - сообщили в ДП.

В полиции подчеркнули, что любые противоправные действия в общественных местах получают правовую оценку, а виновные привлекаются к ответственности.