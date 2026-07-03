Поставки бензина в Россию: эксперт назвал главные риски для Казахстана

Россия, которая традиционно входит в число крупнейших экспортеров углеводородов, может закупить бензин у Казахстана. По данным Reuters, речь идет примерно о 50 тысячах тонн бензина марки АИ-92. Причиной стали перебои на российских нефтеперерабатывающих заводах после атак беспилотников и внеплановых ремонтов. Корреспондент BAQ.KZ выяснил подробности у эксперта.

На первый взгляд, объем не выглядит критичным для Казахстана. Однако ситуация совпала с плановым ремонтом Атырауского НПЗ – одного из трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Поэтому возможный экспорт топлива в Россию стал не только коммерческим вопросом, но и проверкой устойчивости внутреннего рынка ГСМ.

В Министерстве энергетики РК сообщили, что Казахстан готов рассмотреть вопрос поставок автомобильного топлива в Россию в случае поступления официального обращения от правительства РФ.

"В случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива, Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях. Заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно исключительно при наличии свободного ресурсного потенциала. Безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана", – говорится в официальном комментарии Минэнерго.

Председатель Нефтегазового совета Казахстана PetroCouncil Асылбек Джакиев считает, что сам по себе объем в 50 тысяч тонн не должен дестабилизировать рынок, если казахстанские НПЗ будут работать стабильно.

"Объем 50 тысяч тонн распределен на июль и август. Для Казахстана, для нашего рынка, он тоже является заметным, но не таким критическим, большим количеством. Если сравнить, совокупное потребление бензина в месяц составляет порядка 400 тысяч тонн. Соответственно, 50 тысяч тонн – это примерно 10–12% от общего месячного объема потребления страны. Если наши НПЗ будут стабильно работать и есть хороший резерв, то такая единовременная экспортная поставка не способна радикально поменять внутренний баланс и дестабилизировать его", – сказал эксперт.

При этом, по его словам, даже такой объем нельзя рассматривать в отрыве от сезона. Летом традиционно растет потребление топлива: люди больше передвигаются на автомобилях, начинается активный туристический период. После этого наступает осенняя уборочная кампания, когда спрос на ГСМ также увеличивается.

Именно поэтому вопрос поставок в Россию, по мнению Джакиева, требует постоянного контроля со стороны уполномоченного органа.

Плановый ремонт Атырауского НПЗ остается важным фактором

Дополнительный фактор риска – планово-предупредительный ремонт на Атырауском НПЗ. Завод временно снизил участие в обеспечении рынка, а значит, нагрузка перераспределяется между другими предприятиями и накопленными резервами.

"ППР на Атырауском НПЗ начался 26 июня, он будет длиться порядка месяца. Однозначно за этот период это влияет на экспортный потенциал нашей страны в части ГСМ. Потому что НПЗ – это один из крупнейших НПЗ, а всего их три. На время его ремонта поэтапный запуск намечен, по-моему, с 10 июля. У нас внутри сейчас все будет четко распределено согласно плану Министерства энергетики", – отметил Асылбек Джакиев.

Эксперт подчеркивает, что экспорт топлива возможен при наличии профицита, стабильной работы всех трех НПЗ и достаточных запасов. В противном случае даже относительно небольшой внешний контракт может создать давление на внутренний рынок.

По его словам, текущих мощностей Павлодарского и Шымкентского НПЗ недостаточно, чтобы одновременно полностью покрывать внутреннее потребление и компенсировать выпавшие объемы Атырауского завода. Ситуацию смягчает то, что ремонт носит краткосрочный характер.

Дефицит возможен локально, особенно в приграничных регионах

Главный риск – не столько общереспубликанский дефицит, сколько локальные перебои в отдельных регионах.

"Риск возникновения дефицита всегда существует в разных регионах, особенно сопредельных с Российской Федерацией и Кыргызстаном, так как мы находимся в рамках одного евразийского пространства, где нет таможенных постов. Эти перекосы, серый импорт, тем более сейчас россияне все заправляются, конечно, будут создавать определенное давление на приграничные регионы. Но давайте будем говорить, что Министерство энергетики заявило, что главный приоритет – обеспечение внутреннего рынка. Поэтому я думаю, что роста цен не будет, потому что цены на ГСМ у нас все-таки жестко регулируются государством", – сказал он.

По мнению эксперта, экспорт 50 тысяч тонн сам по себе не должен привести к резкому скачку цен на АЗС. Однако многое будет зависеть от того, как государство будет контролировать баланс, запасы и поставки по регионам.

У государства есть инструменты защиты

Казахстан уже имеет несколько механизмов, которые позволяют сдерживать риски для внутреннего рынка. Среди них – ограничения на вывоз нефтепродуктов, график ремонтов НПЗ, стратегические запасы и регулирование предельных цен.

Джакиев напомнил, что в первую очередь, самый главный – это мораторий на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. По другим видам транспорта также действуют ограничения. Кроме того, важную роль играет планирование ремонтов, чтобы не допустить одновременной остановки нескольких заводов.

Однако даже при наличии этих механизмов рынок остается чувствительным. Любая авария на одном из действующих НПЗ может резко изменить баланс спроса и предложения.

"Если объемы уходят на экспорт, то внутри страны запас становится меньше. А если, не дай бог, произойдет какая-то авария на Шымкентском или Павлодарском НПЗ, тогда у нас вообще может не остаться резервного времени, чтобы быстро реагировать. Поэтому это очень острый вопрос. Но мы помним, что каждый год в пиковые периоды и нам самим не хватало топлива. В частности, авиатоплива, бензина, по-моему, и дизельного топлива", – сказал эксперт.

По его словам, Россия ранее также поставляла Казахстану нефтепродукты в периоды высокого спроса. Поэтому возможную поставку бензина в РФ он рассматривает как часть партнерских и коммерческих отношений.

Казахстану выгоден не только экспорт, но и обмен

Один из вариантов, который обсуждается в этом контексте, – поставка бензина в Россию в обмен на авиакеросин. Для Казахстана это может быть рационально, поскольку страна сама испытывает потребность в авиатопливе.

Развитие авиационного хаба требует стабильных поставок керосина. Если пассажиропоток и количество международных рейсов будут расти, спрос на авиатопливо также увеличится.

Поэтому обмен бензина на авиакеросин, по мнению Джакиева, может быть выгоден обеим сторонам. Казахстан закрывает часть потребности в авиатопливе, а Россия получает бензин для стабилизации своего рынка.

Изменит ли это рынок нефтепродуктов между Казахстаном и Россией

В краткосрочной перспективе эксперт не ожидает серьезного изменения торговых потоков. Несмотря на текущие проблемы, Россия сохраняет большие мощности нефтепереработки.

Но если санкционное давление и атаки на российские НПЗ продолжатся в течение нескольких лет, ситуация может повлиять на региональный рынок. В таком случае Казахстану придется активнее развивать альтернативные каналы импорта и собственные перерабатывающие мощности.

По словам Джакиева, Казахстан уже обсуждал возможности сотрудничества с Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Кроме того, в стране все чаще поднимается вопрос строительства четвертого НПЗ.

Регулярно обеспечивать Россию топливом Казахстан, по мнению эксперта, не сможет. Разовые поставки возможны, но постоянный экспорт создаст давление на внутренний рынок.

"Постоянная, регулярная и масштабная помощь будет все-таки жестко ограничена нашими производственными мощностями НПЗ. Кроме того, у нас самих растет спрос. Мы сами каждый год балансируем рынок, и у нас ежегодно возникает дефицит. Поэтому в долгосрочной перспективе постоянно помогать Российской Федерации будет тяжеловато. У России огромный рынок и многомиллионный спрос", – отметил он.

Главный вывод: Казахстану нужны резервы и новые мощности

Ситуация вокруг возможных поставок бензина в Россию показала уязвимость не только российского, но и казахстанского рынка нефтепродуктов. Формально 50 тысяч тонн – не критичный объем. Но на фоне ремонта одного НПЗ, сезонного спроса и рисков аварий даже такой экспорт требует осторожности.

Позиция Минэнерго и оценка эксперта в этом вопросе фактически сходятся: экспорт возможен только при наличии свободного ресурса и без угрозы для внутреннего рынка.

По словам Асылбека Джакиева, казахстанская нефтепереработка стала устойчивее после модернизации трех НПЗ, но полностью защищенной от внештатных ситуаций ее назвать нельзя.

"За последние годы у нас было много таких ситуаций, аварий, и казахстанская нефтепереработка все-таки стала лучше благодаря модернизации трех НПЗ. Но все равно у нас есть большие риски, так как это производство, и здесь всегда есть риски. Поэтому любая авария – помните, была на Шымкентском НПЗ, – сразу моментально влияет на внутренний баланс спроса и предложения на рынке ГСМ. Я думаю, что полной устойчивости к таким нештатным ситуациям и авариям мы сможем добиться только после реализации проекта по расширению мощностей Шымкентского НПЗ", – сказал эксперт.

Таким образом, возможные поставки бензина в Россию не несут прямой угрозы для Казахстана при одном условии: внутренний рынок должен оставаться абсолютным приоритетом. Но сама ситуация вновь показывает, что стране нужны не только текущие запасы, но и более мощная система нефтепереработки – с расширенными НПЗ, резервными объемами и гибкими каналами поставок.