Поставки сорвали госзакупки: суд рассмотрел спор на 10,3 млн тенге
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В Шымкенте суд утвердил медиативное соглашение по спору на 10,3 млн тенге. Стороны договорились снизить сумму требований до 5,4 млн тенге и погасить ее в течение шести месяцев.
Из-за чего возник спор
Судебная коллегия по гражданским делам суда города Шымкента рассмотрела апелляционную жалобу по делу о взыскании денежных средств в порядке регресса.
Спор возник из-за ненадлежащего исполнения обязательств по поставке пиломатериалов. В результате истец не смог своевременно выполнить обязательства перед своим партнером – ТОО «B...». Это привело к срыву договора о государственных закупках и последующему взысканию страховой выплаты.
Истец добровольно возместил партнеру убытки в размере 10,3 млн тенге, после чего обратился в суд с регрессным иском к ответчикам.
Что решил суд первой инстанции
Специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента удовлетворил иск. С ответчиков в солидарном порядке взыскали 10,3 млн тенге, а также судебные расходы.
Ответчики не согласились с решением и подали апелляционную жалобу.
О чем договорились стороны
В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции стороны при содействии суда пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке медиации.
Истец согласился уменьшить размер требований с 10,3 млн до 5,4 млн тенге.
ИП «K...» обязался выплатить эту сумму равными платежами – по 900 тыс. тенге ежемесячно в течение шести месяцев согласно утвержденному графику. Второй ответчик – ТОО «Е...» – не возражал против выплаты указанной суммы.
Что будет при нарушении графика
Стороны предусмотрели отдельное условие на случай просрочки.
Если график платежей будет нарушен более чем на 10 дней, с ответчиков солидарно подлежит взысканию 10,7 млн тенге – сумма, ранее взысканная решением суда первой инстанции.
Чем завершилось дело
Судебная коллегия по гражданским делам суда города Шымкента утвердила медиативное соглашение и прекратила производство по делу.
Истцу из бюджета также возвращена уплаченная государственная пошлина в размере 309 тыс. тенге.
Определение суда вступило в законную силу.
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