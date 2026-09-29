Поставки сорвали госзакупки: суд рассмотрел спор на 10,3 млн тенге

В Шымкенте суд утвердил медиативное соглашение по спору на 10,3 млн тенге. Стороны договорились снизить сумму требований до 5,4 млн тенге и погасить ее в течение шести месяцев.

Из-за чего возник спор

Судебная коллегия по гражданским делам суда города Шымкента рассмотрела апелляционную жалобу по делу о взыскании денежных средств в порядке регресса.

Спор возник из-за ненадлежащего исполнения обязательств по поставке пиломатериалов. В результате истец не смог своевременно выполнить обязательства перед своим партнером – ТОО «B...». Это привело к срыву договора о государственных закупках и последующему взысканию страховой выплаты.

Истец добровольно возместил партнеру убытки в размере 10,3 млн тенге, после чего обратился в суд с регрессным иском к ответчикам.

Что решил суд первой инстанции

Специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента удовлетворил иск. С ответчиков в солидарном порядке взыскали 10,3 млн тенге, а также судебные расходы.

Ответчики не согласились с решением и подали апелляционную жалобу.

О чем договорились стороны

В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции стороны при содействии суда пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке медиации.

Истец согласился уменьшить размер требований с 10,3 млн до 5,4 млн тенге.

ИП «K...» обязался выплатить эту сумму равными платежами – по 900 тыс. тенге ежемесячно в течение шести месяцев согласно утвержденному графику. Второй ответчик – ТОО «Е...» – не возражал против выплаты указанной суммы.

Что будет при нарушении графика

Стороны предусмотрели отдельное условие на случай просрочки.

Если график платежей будет нарушен более чем на 10 дней, с ответчиков солидарно подлежит взысканию 10,7 млн тенге – сумма, ранее взысканная решением суда первой инстанции.

Чем завершилось дело

Судебная коллегия по гражданским делам суда города Шымкента утвердила медиативное соглашение и прекратила производство по делу.

Истцу из бюджета также возвращена уплаченная государственная пошлина в размере 309 тыс. тенге.

Определение суда вступило в законную силу.