Президент Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые политико-правовые новации, закреплённые в Конституции после реформы 2022 года, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что был установлен принцип "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчётное Правительство", который обеспечил баланс и эффективное взаимодействие в системе власти.

"Важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании Президента на один срок продолжительностью семь лет. Такого в Казахстане ещё не было", - сказал Президент.

Президент отметил, таким образом, была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране.

"В нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам Президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой" - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире.