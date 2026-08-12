Поставщик скорых машин выиграл спор с госзаказчиком

Кассационный суд по гражданским делам отменил решения нижестоящих инстанций и удовлетворил иск отечественного производителя, который оспорил одностороннее расторжение договора государственных закупок.

В чем возник спор

12 августа 2025 года между ТОО и государственным коммунальным предприятием был заключен договор на поставку 20 автомобилей скорой медицинской помощи.

При этом заказчик установил срок исполнения договора до 25 сентября 2025 года – около 30 календарных дней.

Однако законодательство предусматривает для отечественных товаропроизводителей минимальный срок поставки не менее 60 календарных дней.

14 октября 2025 года заказчик в одностороннем порядке расторг договор, сославшись на нарушение сроков поставки.

Почему суды сначала отказали производителю

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.

Они посчитали, что закупка проводилась повторно, а конкурсная документация не менялась. В связи с этим суды пришли к выводу, что изменения законодательства, увеличившие минимальный срок поставки для отечественных производителей до 60 дней, к спорным отношениям не применяются.

Что решил кассационный суд

Кассационный суд с такими выводами не согласился и восстановил нарушенные права отечественного производителя.

Суд установил, что ТОО является отечественным товаропроизводителем, а договор был заключен уже после вступления в силу изменений законодательства, предусматривающих минимальный срок поставки не менее 60 календарных дней.

При этом проведение повторных государственных закупок не освобождает заказчика от соблюдения требований законодательства, действующих на момент заключения договора.

Почему договор расторгли

Из переписки сторон следовало, что поставщик был готов исполнить свои обязательства и поставить автомобили в полном объеме.

Однако заказчик отказался принимать товар, сославшись на расторжение договора.

Кассационный суд также отметил, что правила государственных закупок предусматривают возможность увеличения срока исполнения договора и при проведении повторных закупок.

Какое решение принял суд

Судебные акты первой и апелляционной инстанций отменены.

Кассационная инстанция вынесла новое решение и удовлетворила иск отечественного производителя.

Решение суда подтверждает, что предусмотренные законодательством гарантии для отечественных товаропроизводителей должны соблюдаться заказчиками. Сам факт проведения повторного конкурса не может служить основанием для игнорирования установленных законом сроков поставки.