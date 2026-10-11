Поставщики для горного кластера: новые возможности для казахстанского бизнеса

Развитие Алматинского горного кластера открывает перспективы не только для туристической отрасли, но и для отечественных производителей, строительных организаций и сервисных компаний. Создание современной инфраструктуры формирует спрос на материалы, оборудование и услуги, значительную часть которых могут обеспечить казахстанские предприятия. О возможностях местного бизнеса и развитии казахстанского содержания рассказал заместитель Председателя Правления ТОО «Almaty Tau Management» Александр Руденко.

— Какие возможности развитие Алматинского горного кластера открывает для отечественного бизнеса?

— Горный кластер — это масштабный инфраструктурный проект, охватывающий пять локаций: Шымбулак, Бутаковку, Кимасар, Пионер и Ой-Карагай. Его реализация предполагает строительство и модернизацию объектов, развитие инженерных сетей, транспортной и туристической инфраструктуры. Для выполнения таких работ необходим широкий круг поставщиков и подрядчиков. Это создаёт потенциальные возможности для предприятий Алматы, Алматинской области и других регионов Казахстана. Причём речь идёт не только о крупных компаниях, но и о малом и среднем бизнесе.

— Какие строительные материалы казахстанского производства могут быть востребованы?

— Казахстан обладает развитой производственной базой в сфере строительных материалов. Отечественные предприятия выпускают цемент, бетон, железобетонные изделия, кирпич, газоблоки, сухие строительные смеси, щебень, песок, арматуру, металлопрокат и металлоконструкции. Также востребованы могут быть трубы, кабельно-проводниковая продукция, теплоизоляционные, гидроизоляционные и кровельные материалы, оконные и дверные конструкции, лакокрасочные покрытия, отделочные материалы и элементы благоустройства. Отдельное направление — электротехническое оборудование, системы освещения, вентиляции и оснащение общественных пространств. Использование продукции отечественных производителей способствует развитию казахстанского содержания, загрузке местных предприятий и укреплению производственных связей. При этом все материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям проекта, стандартам качества и безопасности, особенно с учётом сложных условий горной местности.

— Какие возможности открываются для сервисных компаний?

— Современный горный курорт нуждается в постоянном техническом сопровождении. Это обслуживание инженерных систем, ремонт оборудования, транспортная логистика и обеспечение безопасности объектов. Перспективным направлением становятся цифровые решения: электронные билеты, системы контроля доступа, мониторинга оборудования, управления туристическими потоками и информирования посетителей.

— Почему участие местных поставщиков особенно важно для проекта?

— Близость производственных мощностей и сервисных организаций позволяет оптимизировать логистику, сокращать сроки доставки и оперативнее реагировать на эксплуатационные потребности. Для горных объектов это имеет особое значение из-за сезонных нагрузок, погодных условий и требований к бесперебойной работе инфраструктуры. Вместе с тем определяющими критериями сотрудничества остаются профессиональные компетенции, надёжность поставок, качество продукции и соответствие установленным требованиям.

— Как развитие кластера может повлиять на малый и средний бизнес в долгосрочной перспективе?

— Важно учитывать, что экономическая активность не завершается после строительства объектов. Курорты работают круглый год, а значит, сохраняется потребность в техническом обслуживании, поставках товаров и организации услуг.

Кроме того, опыт участия в сложных инфраструктурных проектах повышает конкурентоспособность компаний и может помочь им выходить на другие рынки.

— Какой экономический эффект ожидается для Алматы?

— Развитие горного туризма способно создавать мультипликативный эффект для городской экономики. За каждым туристическим объектом стоит цепочка предприятий — от производителя строительных материалов до транспортной компании, поставщика продуктов питания и организации, обслуживающей оборудование.По прогнозным оценкам, реализация проекта может приносить городской экономике свыше 1 трлн тенге в год и способствовать созданию более 15 тысяч новых рабочих мест.

Поэтому Алматинский горный кластер — это не только инвестиции в туристическую инфраструктуру, но и потенциал для укрепления отечественного производства и сферы услуг.