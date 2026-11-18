18 ноября отмечается Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Минздрав Казахстана напомнил о важности ранней диагностики заболевания, которое может долго развиваться практически незаметно. К основным симптомам ХОБЛ относятся длительный кашель, выделение мокроты и одышка даже при физической нагрузке.

При этом признаки болезни часто нарастают постепенно, поэтому люди не всегда вовремя обращаются к врачу. При подозрении на ХОБЛ назначают спирометрию — исследование, которое позволяет оценить функцию лёгких и подтвердить диагноз. Один из главных факторов риска заболевания — курение, в том числе пассивное.

В Минздраве также напомнили об опасности употребления электронных сигарет, особенно среди подростков и молодёжи. Пациенты с ХОБЛ, состоящие на динамическом наблюдении, могут получать назначенные препараты бесплатно в рамках ГОБМП и ОСМС — в соответствии с установленным перечнем. Регулярная терапия помогает контролировать симптомы и снижать риск обострений.