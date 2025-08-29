На научно-практической конференции, посвящённой 30-летию Конституции Республики Казахстан, выступила постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднаарагча, передает BAQ.KZ.

Она отметила значимость инициатив Президента Казахстана, включая концепции "Закона и порядка" и "Слышащего государства", а также недавние поправки в Конституцию, связанные с созданием Конституционного суда и укреплением положения Уполномоченного по правам человека.

"Все эти мощные шаги отражают приверженность прозрачности, участию граждан и защите основных свобод. Поэтому ООН приветствует проведённую конституционную реформу, нацеленную на расширение и укрепление демократии и прав человека", - заявила Раднаарагча.

Кроме того, она подчеркнула активную роль Казахстана на международной арене: страна лидирует в вопросах ядерного нераспространения, продвижения первичной медицинской помощи и участвует в механизмах ООН по правам человека. Ратифицируя ключевые международные договоры, Казахстан демонстрирует готовность быть ответственным членом мирового сообщества.

Особое внимание Раднаарагча уделила инициативе Казахстана по созданию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Соглашение о размещении центра в Алматы было подписано 3 августа 2025 года.