Мужчину 1986 года рождения, пострадавшего в сильном пожаре в селе Алгабас, оперативно перевезли в Шымкент, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

Санитарный рейс выполнил вертолёт авиационной службы "Казавиақұтқару" EC-145 из Жетысайского района. По информации областного ДЧС, транспортировка потребовалась из-за отсутствия в местной больнице специализированного оборудования для оказания экстренной помощи.

После приземления в Шымкенте пострадавший был передан специалистам центра гипербарической оксигенации и взят под круглосуточное наблюдение медиков.