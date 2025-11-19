Пострадавшего при пожаре в Алгабасе эвакуировали в Шымкент
Мужчину с ожогами срочно доставили вертолётом.
Сегодня, 22:55
86Фото: pixabay.com
Мужчину 1986 года рождения, пострадавшего в сильном пожаре в селе Алгабас, оперативно перевезли в Шымкент, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Санитарный рейс выполнил вертолёт авиационной службы "Казавиақұтқару" EC-145 из Жетысайского района. По информации областного ДЧС, транспортировка потребовалась из-за отсутствия в местной больнице специализированного оборудования для оказания экстренной помощи.
После приземления в Шымкенте пострадавший был передан специалистам центра гипербарической оксигенации и взят под круглосуточное наблюдение медиков.
