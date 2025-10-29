Самолёт МЧС Казахстана "Казавиаспас" выполнил санитарный рейс по маршруту Актобе – Астана, доставив в столицу 50-летнего мужчину, пострадавшего в крупном ДТП на трассе Самара – Шымкент, передает BAQ.KZ. Состояние пациента требовало срочной транспортировки в клинику более высокого уровня.

Воздушное судно было переоборудовано под санитарные нужды — на борту установили современный медицинский модуль и систему мониторинга жизненных показателей. За жизнь мужчины следили опытные врачи и экипаж МЧС, обеспечившие безопасный перелёт.

Напомним, 23 октября в Актюбинской области произошло страшое ДТП: на участке трассы близ посёлка Белкопа столкнулись грузовик DAF и пассажирская "ГАЗель". Погибли 12 человек, включая детей. Выживший мужчина, доставленный в Астану, продолжит лечение под наблюдением столичных специалистов.