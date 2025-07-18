Врача Костанайской областной больницы, получившего тяжелые травмы в результате нападения пациента, срочно транспортировали в Астану санитарной авиацией, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения РК, сейчас пострадавший находится в Национальном координационном центре экстренной медицины, где за его состоянием следят ведущие специалисты страны.

Инцидент произошел после того, как хирург урологического отделения Антон Кистанов завершил сложную операцию и спустился в приемный покой, чтобы продолжить прием пациентов. Один из ожидающих в очереди внезапно проявил агрессию и нанес врачу удар, после чего медик потерял сознание.

Антон Кистанов был госпитализирован в реанимацию с диагнозами: ушиб головного мозга тяжелой степени, острое внутричерепное кровоизлияние и закрытый перелом основания черепа. Консилиум врачей принял решение о срочной эвакуации пострадавшего в столицу для дальнейшего лечения.

"В связи с участившимися случаями насилия в отношении медработников Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел принято решение безотлагательно обеспечить круглосуточные полицейские посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах", - сообщила сегодня в социальной сети министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Министр также напомнила, что в сентябре в Парламент будут внесены законодательные изменения, ужесточающие наказание за нападения на медицинских работников.

Кроме того, для повышения безопасности в медучреждениях планируется внедрение системы видеонаблюдения, охраны и тревожных кнопок, а бригады скорой помощи оборудуют видеожетонами.