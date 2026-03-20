Проблему недостаточной защиты граждан, пострадавших от мошенничества, и формального подхода отдельных государственных органов подняла сенатор Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе. По ее словам, существующие механизмы не обеспечивают реальную помощь пострадавшим, особенно если речь идет об уязвимых категориях населения, передает BAQ.KZ.

Поводом для обращения стало заявление семьи людей с инвалидностью, которые вложили значительные средства в строительство жилья, однако застройщик скрылся с деньгами. Пытаясь справиться с финансовыми обязательствами, семья лишилась также кредитного автомобиля, похищенного мошенниками, при этом долговые обязательства перед банком сохранились. В результате люди остались без средств к существованию.

Сенатор отметила, что обращения в государственные органы не дали результата и ограничились формальными ответами. Более того, судебное решение, вынесенное еще в 2021 году, до сих пор не исполнено из-за отсутствия имущества у должника.

«Граждане с нарушением слуха и речи зачастую не могут воспользоваться ни колл-центрами, ни цифровыми сервисами, ни ИИ-ассистентами, которые ориентированы на стандартные сценарии. В результате именно те, кто больше всего нуждается в защите, оказываются вне системы. В этой связи просим рассмотреть единую межведомственно согласованную практику исполнения судебных решений по делам, связанным с мошенничеством и защитой уязвимых граждан, а также реальную координацию действий судебно-правоохранительных органов, судебных исполнителей, банков и иных структур. Обеспечить доступность государственных и цифровых сервисов для граждан с нарушением слуха и речи, включая альтернативные каналы взаимодействия и сопровождения. Также просим рассмотреть вопрос об усилении ответственности за неисполнение судебных актов», – предложила сенатор.

Она подчеркнула, что, несмотря на наличие законодательных норм, предусматривающих ответственность за уклонение от исполнения судебных решений, на практике они часто не работают, из-за чего пострадавшие остаются без эффективной защиты.