  • 21 Августа, 21:47

Пострадавшие от Семипалатинского полигона получат выплаты ко Дню Конституции

Пострадавшие получают поддержку государства.

Сегодня, 20:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 20:18
Сегодня, 20:18
207
Фото: BAQ.KZ

В Астане около трёх тысяч пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне получат единовременные выплаты ко Дню Конституции, передает BAQ.KZ.

Сумма выплаты составит 2,5 МРП (9830 тенге), сообщили в пресс-службе управления занятости и социальной защиты столицы.

"Планируется охватить единовременной социальной помощью получателей компенсации за ущерб, причинённый ядерными испытаниями", – отметили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх