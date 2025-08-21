Пострадавшие от Семипалатинского полигона получат выплаты ко Дню Конституции
Пострадавшие получают поддержку государства.
Сегодня, 20:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
207Фото: BAQ.KZ
В Астане около трёх тысяч пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне получат единовременные выплаты ко Дню Конституции, передает BAQ.KZ.
Сумма выплаты составит 2,5 МРП (9830 тенге), сообщили в пресс-службе управления занятости и социальной защиты столицы.
"Планируется охватить единовременной социальной помощью получателей компенсации за ущерб, причинённый ядерными испытаниями", – отметили в ведомстве.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца
- 10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области