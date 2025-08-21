В Астане около трёх тысяч пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне получат единовременные выплаты ко Дню Конституции, передает BAQ.KZ.

Сумма выплаты составит 2,5 МРП (9830 тенге), сообщили в пресс-службе управления занятости и социальной защиты столицы.