Пострадавшим при взрыве в Алматинской области окажут помощь до 2 млн тенге

В Алматинской области произошёл взрыв в частном жилом доме — пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в акимате региона, передает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 17 апреля в селе Екпінді Илийского района. По данным экстренных служб, в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси.

«По прибытии экстренных служб установлено, что в результате хлопка произошло частичное разрушение стен и конструкций жилого дома. Наблюдалось задымление, открытого горения не зафиксировано. В результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших находится на контроле врачей», — сообщили в акимате.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. По информации местных исполнительных органов, семье будет оказана материальная поддержка.

«Со стороны местных исполнительных органов через районный отдел социальной защиты населения будет оказана материальная помощь в размере до 2 миллионов тенге», — уточнили в акимате.

Также установлено, что у семьи имеется временное жилое строение, пригодное для проживания, поэтому дополнительное жильё пока не требуется.

Факт зарегистрирован и передан в правоохранительные органы. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные мероприятия, причины происшествия устанавливаются.