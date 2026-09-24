Пострадавший во время учений военнослужащий находится в стабильно тяжелом состоянии
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Один из военнослужащих, пострадавших во время учений в Мангистауской области, доставлен в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения региона.
По данным ведомства, пациент находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь.
«Состояние военнослужащего на данный момент оценивается как стабильно тяжелое», – сообщили в управлении.
Специалисты продолжают лечение и наблюдение за пациентом.
Ситуация находится на контроле Управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, 24 сентября во время учений Военно-морских сил на побережье Каспийского моря в Мангистауской области группу военнослужащих унесло в море. По предварительным данным, причиной стало резкое ухудшение погодных условий и усиление ветра.
По последней информации, в море оказались 19 военнослужащих. Подтверждена гибель девяти человек, троих удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.
В Казахстане 25 сентября объявлен днем общенационального траура. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил Правительственной комиссии установить все обстоятельства произошедшего и оказать помощь семьям военнослужащих.
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